Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас Маверикс, результат матча 13 февраля 2026, счет 124:104 регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» без Дончича крупно обыграть «Даллас» в НБА
Комментарии

В ночь с 12 на 13 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:104.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 18, Хэйс - 16, Ларэвиа - 11, Кеннард - 9, Смарт - 9, Вандербилт - 5, Клебер - 5, Тьеро - 2, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Даллас Маверикс: Кристи - 19, Маршалл - 19, Вашингтон - 18, Уильямс - 17, Томпсон - 9, Миддлтон - 8, Багли III - 7, Джонс - 3, Пауэлл - 2, Гэффорд - 2, Джонсон, Мартин

Самым результативным игроком матча стал 41-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс — он оформил трипл-дабл, записав на свой счёт 28 очков, 10 подборов и 12 ассистов. У «Далласа» по 19 очков набрали атакующий защитник Макс Кристи и лёгкий форвард Наджи Маршалл.

Словенский разыгрывающий защитник калифорнийцев Лука Дончич пропустил встречу из-за травмы.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
