Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» без Дончича крупно обыграть «Даллас» в НБА

В ночь с 12 на 13 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:104.

Самым результативным игроком матча стал 41-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс — он оформил трипл-дабл, записав на свой счёт 28 очков, 10 подборов и 12 ассистов. У «Далласа» по 19 очков набрали атакующий защитник Макс Кристи и лёгкий форвард Наджи Маршалл.

Словенский разыгрывающий защитник калифорнийцев Лука Дончич пропустил встречу из-за травмы.