Леброн Джеймс — самый возрастной игрок в истории НБА с трипл-даблом за матч

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 124:104.

Джеймс провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 28 очков (10 из 20 с игры, где два из семи — трёхочковые; шесть из семи — штрафные), 12 результативных передач и 10 подборов. Показатель полезности форварда по итогам встречи составил «+6».

Таким образом, 41-летний Джеймс становится самым возрастным игроком в истории североамериканской лиги, кому в рамках одного матча удалось оформить трипл-дабл.