Леброн Джеймс — самый возрастной игрок в истории НБА с трипл-даблом за матч

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 124:104.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 18, Хэйс - 16, Ларэвиа - 11, Кеннард - 9, Смарт - 9, Вандербилт - 5, Клебер - 5, Тьеро - 2, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Даллас Маверикс: Кристи - 19, Маршалл - 19, Вашингтон - 18, Уильямс - 17, Томпсон - 9, Миддлтон - 8, Багли III - 7, Джонс - 3, Пауэлл - 2, Гэффорд - 2, Джонсон, Мартин

Джеймс провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 28 очков (10 из 20 с игры, где два из семи — трёхочковые; шесть из семи — штрафные), 12 результативных передач и 10 подборов. Показатель полезности форварда по итогам встречи составил «+6».

Таким образом, 41-летний Джеймс становится самым возрастным игроком в истории североамериканской лиги, кому в рамках одного матча удалось оформить трипл-дабл.

