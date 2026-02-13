Скидки
Результаты игрового дня НБА 13 февраля

В ночь с 12 на 13 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли три матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 13 февраля:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс» — 93:110;
«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:135;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» — 124:104.

41-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, записав на свой счёт 28 очков, 10 подборов и 12 ассистов, и стал самым возрастным игроком в лиге, которому покорилось это достижение.

