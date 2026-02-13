Скидки
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 13 февраля

Евролига: расписание матчей на 13 февраля
Комментарии

В пятницу, 13 февраля, в регулярном чемпионате Евролига сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В рамках 28-го тура поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 13 февраля:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Хапоэль» Тель-Авив;
21:30 мск — «Монако» — «Баскония»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Фенербахче»;
22:30 мск — «Партизан» — «Реал» Мадрид;
22:30 мск — «Олимпия» — «Дубай».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Фенербахче», одержавший 19 побед при семи поражениях. На второй позиции располагается «Олимпиакос», на счету которого 18 побед при девяти поражениях. Топ-3 замыкает «Валенсия» (18 побед при 10 поражениях).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
