Леброн покорил достижение, которое за всю историю «Лейкерс» было лишь у Мэджика Джонсона

41-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» (124:104) преодолел отметку в 50 трипл-даблов в составе калифорнийского клуба. До него подобное в майке «озёрников» удавалось лишь легендарному разыгрывающему Мэджику Джонсону (138).

В матче с «Далласом» Леброн провёл на площадке 35 минут и 21 секунду, набрав 28 очков, сделав 10 подборов и отдав 12 передач.

В общей сложности Джеймс за время карьеры оформил 123 трипл-дабла.

Напомним также, что Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл, побив рекорд Карла Мэлоуна.

