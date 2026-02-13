Скидки
Панатинаикос Афины — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
22:15 Мск
Матч-центр:
Баскетбол

Леброн покорил достижение, которое за всю историю «Лейкерс» было лишь у Мэджика Джонсона

Комментарии

41-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» (124:104) преодолел отметку в 50 трипл-даблов в составе калифорнийского клуба. До него подобное в майке «озёрников» удавалось лишь легендарному разыгрывающему Мэджику Джонсону (138).

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 18, Хэйс - 16, Ларэвиа - 11, Кеннард - 9, Смарт - 9, Вандербилт - 5, Клебер - 5, Тьеро - 2, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Даллас Маверикс: Кристи - 19, Маршалл - 19, Вашингтон - 18, Уильямс - 17, Томпсон - 9, Миддлтон - 8, Багли III - 7, Джонс - 3, Пауэлл - 2, Гэффорд - 2, Джонсон, Мартин

В матче с «Далласом» Леброн провёл на площадке 35 минут и 21 секунду, набрав 28 очков, сделав 10 подборов и отдав 12 передач.

В общей сложности Джеймс за время карьеры оформил 123 трипл-дабла.

Напомним также, что Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл, побив рекорд Карла Мэлоуна.

Главные новости дня:

