Представлены первые фото Дёмина с медиадня перед Матчем восходящих звёзд НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в медиадне перед Матчем восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Снимки были опубликованы на странице «Команды Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

Фото: All-Star 2026

Напомним, Матч восходящих звёзд НБА пройдёт в ночь на 14 февраля мск в Лос-Анджелесе (США). Дёмин станет третьим россиянином в истории североамериканской лиги, которого приглашали на подобный матч. До Егора в нём участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед.

В нынешнем сезоне НБА Дёмин к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, в которых в среднем набирал 10,8 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,3 передачи.

