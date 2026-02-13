Скидки
Баскетбол

НБА оштрафовала «Юту» на $ 500 тыс. и «Индиану» — на $ 100 тыс.

Комментарии

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение наложить денежные штрафы на «Юту Джаз» и «Индиану Пэйсерс» за ненадлежащее управление составами в недавних матчах. Лига расценила действия клубов как поведение, наносящее ущерб интересам НБА и подрывающее основы соревновательного процесса.

Как следует из пресс-релиза организации, «Юта» оштрафована на $ 500 тыс. за вывод из игры лидеров в матчах с «Орландо Мэджик» (117:120) и «Майами Хит» (115:111), а «Индиана» — на $ 100 тыс. за нарушение политики участия игроков в матче с «Ютой» (122:131).

В ходе расследования было установлено, что «Юта» убирала с площадки Лаури Маркканена и Джарена Джексона-младшего перед началом четвёртых четвертей, хотя игроки были здоровы. В случае с «Индианой» независимый врач подтвердил, что Паскаль Сиакам и ещё два игрока стартового состава могли принять участие в игре с «Ютой», но были безосновательно оставлены вне заявки.

«Подобное явное поведение, при котором позиция на драфте ставится выше побед, подрывает основы конкуренции в НБА», — сказал комиссионер НБА Адам Сильвер.

Главные новости дня:

