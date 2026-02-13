Скидки
Президент АСВЕЛа Тони Паркер может возглавить команду в следующем сезоне

Президент АСВЕЛа Тони Паркер может занять пост главного тренера клуба в следующем сезоне. Об этом информирует Ouest-France со ссылкой на Le Progrès.

По информации источника, нынешний наставник команды Пьеррик Пупе покинет свой пост по окончании контракта, рассчитанного до июня 2026 года. Ожидается, что ему на смену придёт Паркер. Также отмечается, что сам Тони уже готовится к возможному назначению. В частности, он в течение недели изучал методы управления и тренерской работы наставника «Нью-Йорк Никс» Майка Брауна.

Напомним, в ноябре прошлого года Паркер возглавил сборную Франции по баскетболу U17.

