Егор Дёмин выделил новичка «Бруклина» после матча с «Индианой»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (110:115) поделился мнением о товарище по команде Нолане Траоре. Оба спортсмена были выбраны «Бруклином» на драфте НБА 2025 года.

«Использовать силу и скорость Нолана — реально здорово. Это открывает возможности для всех, не только для меня, но и для наших больших игроков. Он умеет молниеносно раздавать мяч и атаковать корзину, ещё до того как отдаст передачу или завершит действие. Это впечатляет и очень помогает нам. Мы играем быстрее, это будет важным фактором», — приводит слова Дёмина Nets Wire.

В матче с «Индианой» Дёмин набрал 13 очков, сделал пять подборов и отдал пять передач. На счету Траоре 20 очков, два подбора и восемь передач.

