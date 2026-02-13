Скидки
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин выделил новичка «Бруклина» после матча с «Индианой»

Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (110:115) поделился мнением о товарище по команде Нолане Траоре. Оба спортсмена были выбраны «Бруклином» на драфте НБА 2025 года.

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Траоре - 20, Уильямс - 19, Шарп - 19, Вульф - 14, Дёмин - 13, Сараф - 12, Пауэлл - 6, Мэнн - 4, Уилсон - 3, Майнотт, Клауни, Агбаджи
Индиана Пэйсерс: Уокер - 23, Поттер - 19, Томпсон - 15, Питер - 14, Джонс - 11, Хафф - 11, Шеппард - 9, Джексон - 9, Браун - 4, Нембард, Макконнелл, Несмит, Сиакам

«Использовать силу и скорость Нолана — реально здорово. Это открывает возможности для всех, не только для меня, но и для наших больших игроков. Он умеет молниеносно раздавать мяч и атаковать корзину, ещё до того как отдаст передачу или завершит действие. Это впечатляет и очень помогает нам. Мы играем быстрее, это будет важным фактором», — приводит слова Дёмина Nets Wire.

В матче с «Индианой» Дёмин набрал 13 очков, сделал пять подборов и отдал пять передач. На счету Траоре 20 очков, два подбора и восемь передач.

