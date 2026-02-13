Алексей Швед высказался о причинах поражения УНИКСа в матче с ЦСКА

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась в пользу армейцев со счётом 84:80.

«Как играли первую половину с ЦСКА, мы должны играть по-хорошему весь матч. Не отрезками, а всю игру. Не надо делать глупых потерь, как мы делали несколько раз подряд, промахивались с хороших шансов.

Играли, повторюсь, на мой взгляд, хорошо, но во второй половине будто бы стали сваливаться в индивидуальную игру, а надо было продолжать действовать так же, как мы играли в начале встречи», — сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим УНИКСа Алексеем Шведом на «Чемпионате».

Главные новости дня: