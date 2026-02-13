«Так быть не должно». Швед указал на проблему УНИКСа после матча с ЦСКА

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (80:84). Игра проходила в Москве и завершилась в пользу красно-синих со счётом 84:80. В матче армейцы получили право исполнить 34 штрафных броска, в то время как казанцы — 21.

«Мы играем хорошо, всегда стараемся играть в командную защиту. В матче с ЦСКА где-то получалось, где-то не очень. Конечно, 34 штрафных броска — это многовато, прямо скажем. Так быть не должно, нужно действовать умнее. Но в целом мне нравится наша игра, у нас на мой взгляд два самых сильных больших центровых в лиге, Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм, мы сейчас играем с ними в умный баскетбол, хорошо чувствуем друг друга. В первой половине идеально всё делали, во второй — чуть потеряли нить игры. Но ничего страшного, есть время сыграться, ещё только середина сезона, много времени до плей-офф. Есть куда расти, над чем подумать, мы понимаем, что и как нужно делать», — сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

