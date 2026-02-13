Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Так быть не должно». Швед указал на проблему УНИКСа после матча с ЦСКА

«Так быть не должно». Швед указал на проблему УНИКСа после матча с ЦСКА
Комментарии

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (80:84). Игра проходила в Москве и завершилась в пользу красно-синих со счётом 84:80. В матче армейцы получили право исполнить 34 штрафных броска, в то время как казанцы — 21.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 80
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 34, Жан-Шарль - 13, Уэйр - 11, Астапкович - 8, Ухов - 6, Кливленд - 4, Антонов - 4, Митрович - 2, Руженцев - 1, Курбанов - 1, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 16, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 8, Ли - 7, Лопатин - 3, Брюэр - 2, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«Мы играем хорошо, всегда стараемся играть в командную защиту. В матче с ЦСКА где-то получалось, где-то не очень. Конечно, 34 штрафных броска — это многовато, прямо скажем. Так быть не должно, нужно действовать умнее. Но в целом мне нравится наша игра, у нас на мой взгляд два самых сильных больших центровых в лиге, Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм, мы сейчас играем с ними в умный баскетбол, хорошо чувствуем друг друга. В первой половине идеально всё делали, во второй — чуть потеряли нить игры. Но ничего страшного, есть время сыграться, ещё только середина сезона, много времени до плей-офф. Есть куда расти, над чем подумать, мы понимаем, что и как нужно делать», — сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим УНИКСа Алексеем Шведом на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Сообщение Дёмину перед НБА, переход в УНИКС и российские ветераны. Откровенный Швед
Эксклюзив
Сообщение Дёмину перед НБА, переход в УНИКС и российские ветераны. Откровенный Швед

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android