Алексей Швед: в Казани меня узнают чаще, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед поделился впечатлениями о поддержке болельщиков в Казани. Спортсмен отметил, что местные фанаты узнают его куда чаще, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

— Вижу, как тепло вас приняли болельщики, много персональных поклонников. Казань — баскетбольный город?

— Безусловно. У нас отличные болельщики. Более того, когда я выхожу куда-нибудь в Казани, меня намного чаще узнают, чем это было в Москве и Санкт-Петербурге. Видно, что люди интересуются баскетболом, переживают за команду, хорошо знают историю клуба. Часто ко мне подходят, фотографируются. Люди приятные, общительные, — сказал Алексей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

