«Честно скажу». Алексей Швед высказался об игроках УНИКСа

Российский разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед поделился мнением об атмосфере в казанской команде. По словам ветерана, игроки дружат, много шутят и хорошо понимают друг друга.

— Вне баскетбольной площадки у вас хорошее взаимопонимание с партнёрами по команде?

— Конечно, у нас отличная атмосфера в коллективе, в раздевалке. Честно скажу, давно такого не видел, одна большая команда, именно как команда, все друг с другом дружат, много шутим, проблем в общении вообще нет никаких, – сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Швед подписал контракт с казанской командой на два месяца в начале ноября прошлого года. В конце декабря спортсмен продлил контракт до конца сезона-2025/2026.

