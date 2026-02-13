Скидки
Леброн Джеймс обозначил условие для продолжения карьеры в НБА

Леброн Джеймс обозначил условие для продолжения карьеры в НБА
Ветеран «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о своём физическом состоянии. 41-летний форвард отметил, что его форма и игровые навыки по-прежнему позволяют ему оставаться конкурентоспособным в НБА.

«Могу ли я играть ещё три, четыре или пять лет? Да, я мог бы. Всё дело в теле и в голове. Есть много факторов, влияющих на то, как долго я буду в деле. Не думаю, что уровень моего баскетбола упадёт, если решу продолжать. Всё зависит от того, как долго смогу сохранять любовь к самому процессу тренировок и игр. Это всегда было моим главным двигателем.

Если эта любовь уйдёт, то и тело сдастся. А когда тело сдастся — это будет конец. Тогда уйдут и веселье, и всё остальное. Очевидно, что в 41 я не могу делать того же, что делал в 25 или 35, но у меня накопилось столько знаний об игре, что я всё равно могу оказывать на неё огромное влияние, даже если мой прыжок уже не 115 сантиметров», — сказал Джеймс в эфире Spectrum SportsNet.

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения:

