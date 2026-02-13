Скидки
37-летний Алексей Швед раскрыл, как восстанавливается между матчами

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед рассказал о своём восстановлении между матчами. Также 37-летний баскетболист поделился подробностями работы над физической формой в межсезонье.

— Многие удивляются, какой вы классный баскетбол сейчас демонстрируете в УНИКСе, в том числе раскрываетесь в новых ролях. Для вас самого удивительно, как быстро вам удалось набрать форму? Несмотря на возраст, быть лидером команды.
— На самом деле, не удивлён никак, я много работаю летом со своим папой, уже много лет так тренируемся. Всегда перед клубной предсезонкой проходил с ним предсезонку свою, готовил своё тело. Приехал я тренированный, единственное — мне не хватало игры «5 на 5». Буквально за несколько недель я набрал форму и уже играл в свою игру. Очень серьёзно отношусь к летней подготовке, тренировкам, восстановлению. Восстанавливаюсь практически каждый день, после каждой игры, занятий в зале, тренировок. Делаю массажи, работаю с разными аппаратами. Поэтому и чувствую себя хорошо, — сказал Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

