Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
«С каждым годом всё лучше и лучше». Швед выделил молодого россиянина

Комментарии

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед поделился мнением о 23-летнем товарище по команде Михаиле Беленицком. Опытный ветеран отметил, что с каждым годом Беленицкий выступает всё и лучше.

— Берёте сейчас менторскую роль в общении с молодёжью? Например, в УНИКСе с вами играет одна из надежд российского баскетбола Михаил Беленицкий.
— Конечно, я всегда говорю, ребята, если у вас есть какие-то вопросы — обращайтесь, и на тренировках если Миша где-то не знает, что делать, я иногда ему подсказываю, никаких проблем вообще. Он играет с каждым годом всё лучше и лучше, видно, что это старательный парень, много тренируется.

Всегда хочет развиваться, и как мы видим, у него это получается, — сказал Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру:

Комментарии
