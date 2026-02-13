Леброн Джеймс высказался после исторического трипл-дабла в НБА

Ветеран «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (124:104). Форвард отметил, что сохраняет позитивный настрой благодаря возможности выступать на высоком уровне вместе с сыном.

В матче с «Далласом» 41-летний Джеймс оформил историческое достижение в НБА, став самым возрастным игроком в истории лиги, сделавшим трипл-дабл. Спортсмен побил рекорд Карла Мэлоуна.

«Это всё тот же я. Чудаковатый 41-летний ребёнок. Думаю, многие уже должны это понимать. Мне платят за то, что я играю в баскетбол.

Почему бы мне не радоваться этому? Я провожу время со своим сыном, партнёрами по команде и невероятными фанатами, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Я наслаждаюсь тем, что делаю. Вы видите это на площадке и за её пределами — я просто люблю баскетбол», — сказал Джеймс в эфире Spectrum SportsNet.

