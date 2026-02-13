Скидки
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Леброн Джеймс высказался после исторического трипл-дабла в НБА

Леброн Джеймс высказался после исторического трипл-дабла в НБА
Комментарии

Ветеран «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (124:104). Форвард отметил, что сохраняет позитивный настрой благодаря возможности выступать на высоком уровне вместе с сыном.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 18, Хэйс - 16, Ларэвиа - 11, Кеннард - 9, Смарт - 9, Вандербилт - 5, Клебер - 5, Тьеро - 2, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Даллас Маверикс: Кристи - 19, Маршалл - 19, Вашингтон - 18, Уильямс - 17, Томпсон - 9, Миддлтон - 8, Багли III - 7, Джонс - 3, Пауэлл - 2, Гэффорд - 2, Джонсон, Мартин

В матче с «Далласом» 41-летний Джеймс оформил историческое достижение в НБА, став самым возрастным игроком в истории лиги, сделавшим трипл-дабл. Спортсмен побил рекорд Карла Мэлоуна.

«Это всё тот же я. Чудаковатый 41-летний ребёнок. Думаю, многие уже должны это понимать. Мне платят за то, что я играю в баскетбол.

Почему бы мне не радоваться этому? Я провожу время со своим сыном, партнёрами по команде и невероятными фанатами, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Я наслаждаюсь тем, что делаю. Вы видите это на площадке и за её пределами — я просто люблю баскетбол», — сказал Джеймс в эфире Spectrum SportsNet.

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

Комментарии
