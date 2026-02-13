Видео: Егор Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин присоединился к легенде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйну Уэйду на эксклюзивном мероприятии Way of Wade / Li-Ning, которое состоялось в The Grove, Беверли-Хиллз (США).

Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз:

Мероприятие стало официальным стартом сотрудничества Li-Ning с Revolve и было приурочено к релизу новой модели Way of Wade 12 с обновлёнными цветовыми решениями и технологическими улучшениями.

Напомним, в октябре прошлого года Дёмин заключил контракт с компанией по производству спортивной одежды и экипировки Li-Ning и под брендом Way of Wade, созданным Уэйдом. Дуэйн сотрудничает с Li Ning с 2012 года и за это время выпустил несколько именных линеек кроссовок.