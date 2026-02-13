Чего ждёте от Егора Дёмина на Матче восходящих звёзд НБА?

В ночь на 14 февраля мск в Лос-Анджелесе (США) состоится Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), участие в котором примет российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин.

В преддверии мероприятия «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и поделиться ожиданиями от выступления 19-летнего спортсмена.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

В Матче восходящих звёзд Дёмин будет выступать в составе команды Винса Картера. Егор станет третьим россиянином в истории североамериканской лиги, которого приглашали на подобную встречу. До Дёмина в ней участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Матча восходящих звёзд, где отразит все ключевые события.

Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз: