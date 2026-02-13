Скидки
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
Матч-центр:
Баскетбол

Назван клуб Единой лиги, который намерен уволить главного тренера

Саратовский «Автодор» близок к увольнению главного тренера Миленко Богичевича. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, исполняющим обязанности наставника команды станет хорватский специалист Стипе Кулиш, который работал в штабе Богичевича.

В настоящий момент «Автодор» занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету саратовцев пять побед при 22 поражениях. Лидером является московский ЦСКА, в активе которого 24 победы и два поражения.

В следующем туре «Автодор» встретится с «Енисеем». Матч пройдёт 17 февраля в Красноярске. Начало – в 15:30 мск.

