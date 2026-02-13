Сергей Кущенко высказался о перспективах Егора Дёмина в Матче восходящих звёзд НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о предстоящем выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Спортсмен будет выступать в составе команды Винса Картера вместе с Ви Джей Эджкомбом (новичок, «Филадельфия Сиксерс»), Дериком Куином (новичок, «Нью-Орлеан Пеликанс»), Кишоном Джорджем (второгодка, «Вашингтон Уизардс»), Матасом Бузелисом (второгодка, «Чикаго Буллз»), Седриком Кауардом (новичок, «Мемфис Гриззлиз») и Джейленом Уэллсом (второгодка, «Мемфис»).

– Готов ли Егор стать главной звездой вечера или его роль будет более сдержанной?

– Матч звёзд-новичков – это тренерская история, поэтому многое будет зависеть от того, какую роль Егору определит Винс Картер. За первый сезон Егор показал достаточно уверенный трёхочковый бросок, и, если тренер его задействует, конечно, шанс стать звездой вечера будет. Если он будет попадать, никакой тренер его менять не станет. Бросок, конечно, дело неуправляемое, но у Егора очень интересный навык открылся после Летней лиги. Очень хороший процент попаданий, и тренеры стали именно этот сегмент у него развивать, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Матча восходящих звёзд, где отразит все ключевые события.

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру: