Футболист «Реала» Винисиус Жуниор раскрыл, что ему нравится в НБА

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор рассказал, что ему нравится в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в плане моды, отметив, что такого пока нет в футболе.

«[Цепочки] Они добавляют стиля и блеска. У меня есть друг в Хьюстоне, который делает их специально для меня. Мы много разговариваем, и у меня всегда есть новые вещи.

Мне нравится, как баскетболисты в НБА превращают свой приход на арену в настоящее модное шоу – в футболе такого пока нет», – приводит слова Жуниора портал GQ Sports.

Ранее стало известно, что Винисиус поддержал Рональда Араухо во время его перерыва из-за психологических проблем.