Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
Кущенко — о Матче восходящих звёзд НБА: Дёмин покажет, что такое русская школа

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал комментарий по поводу предстоящего участия разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра пройдёт в ночь на 14 февраля мск.

– Можно ли сказать, что Егор находится под дополнительным давлением, так как стал первым россиянином на NBA Rising Stars за 13 лет?
– Его трудолюбие, коммуникабельность и вообще понимание жизни в 19 лет требуют особого изучения. У Дёмина не бывает такого, что он выходит на площадку и теряется. Но этот матч всё равно необычный. Всё-таки первый звёздный уикенд, и к этому Егору как раз надо привыкать. У него всё в этом сезоне впервые: впервые набрал 26 очков, впервые старался тянуть команду, бросал несколько раз на победу. Всё это молодой человек в свои 19 лет проходит, и проходит успешно. Думаю, что дополнительного давления Егор точно не боится. Он покажет максимум и ярко продемонстрирует, что такое русская школа баскетбола, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Матча восходящих звёзд, где отразит все ключевые события.

Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА. LIVE!
Live
Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз:

