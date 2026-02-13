Сергей Моня предположил, как покажет себя Егор Дёмин в Матче восходящих звёзд НБА

Знаменитый российский игрок бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) Сергей Моня поделился мнением о выступлении Егора Дёмина в нынешнем сезоне НБА. Также Моня высказался о вызове разыгрывающего «Бруклин Нетс» на предстоящий Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Прежде всего хочется сказать, что он большой молодец. Отыграл первую часть сезона просто великолепно. Показывал себя как настоящий лидер команды, очень хорошо проявлял себя в заключительных четвертях, что особенно радует. Матч восходящих звёзд будет праздником, на котором он, наверное, будет просто получать удовольствие и кайф от баскетбола, партнёров, атмосферы и всего, что там происходит. Это же не только баскетбольный матч, но и всякие разные активности.

Думаю, он себя проявит хорошо, однако это не так важно. Главное, что он туда попал. Он покажет свою меткость, игровой интеллект и просто будет получать кайф от этого матча. Потому что физический контакт будет не 100-процентный. Больше, наверное, будет шоу. Но всё равно каждый молодой игрок захочет себя проявить. Конечно, попадание в Матч новичков добавит Егору плюсов в его карьере. И, самое главное, у него будет больше уверенности на вторую часть сезона. Поэтому будем смотреть, болеть и желаем Егору хорошего выступления на этом звёздном уикенде», — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

