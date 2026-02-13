Сергей Кущенко оценил значение Матча восходящих звёзд НБА для карьеры Егора Дёмина

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о значении Матча восходящих звёзд НБА для молодых игроков. По его словам, несмотря на статус шоу, этот турнир играет важную роль в развитии баскетболистов и может стать показателем их готовности закрепиться в лиге.

– Справедливо ли говорить, что в случае яркого выступления ожидания от будущей карьеры Егора Дёмина в «Нетс» возрастут? Или Матч восходящих звёзд не является показательным?

– Знаете, внутри клубов НБА достаточно циничный подход. Если сегодня ты лучший, то точно будешь играть. Но для того, чтобы быть лучшим, нужно проходить все маленькие этапы, в том числе Матч восходящих звёзд. Да, это шоу, элемент продвижения. Но если ты в этом элементе не последнюю роль играешь, то совершенно точно находишься на правильном пути. Вы даже не представляете, насколько это важно персонально для игроков.

Что касается «Нетс», там очень много молодых активов. «Бруклин» в это инвестирует, и эта стратегия понятна. Поверьте, редко так бывает, что клуб идёт на жертвы, развивая своих игроков настолько активно. Поэтому хочется пожелать Егору, да и всем молодым новичкам, кто попал на Матч восходящих звёзд, показать себя и свои навыки. Я много раз смотрел матчи новичков – может показаться, что это просто шоу, лайтовый баскетбол. Но нет! Молодёжь всегда хочет показать, что они готовы занять своё место в НБА. Это рвение всегда чувствуется в матче новичков и второгодок. Он намного конкурентнее, чем основной Матч звёзд, и куда интереснее с баскетбольной точки зрения, – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

