Сергей Кущенко оценил шансы Егора Дёмина попасть в символические сборные новичков НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о шансах разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина попасть в одну из символических сборных новичков по итогам нынешнего сезона НБА.

– Как думаете, Егор сможет попасть в символическую сборную новичков по итогам сезона? Или положение «Бруклина» негативно сказывается на его шансах?

– Это очень хороший вопрос. «Бруклин» даёт развиваться абсолютно всем игрокам. Поэтому роль Егора, конечно, может меняться от игры к игре. Мы видим, что он может решать игровые эпизоды, принимать правильные решения, не боится вызовов и показывает очень зрелую игру. Может быть, пока не на обеих сторонах площадки получается, но это связано только с тем, что он ещё не в той физической форме, которая необходима для игры в защите. Если бы в системе «Бруклина» было меньше молодых игроков, то они, наверное, имели бы больше опций для своего развития.

Но «Нетс» выбирают идею, где нужно воспитать трёх-четырёх ребят, поднять им стоимость и попробовать куда-то обменять. Это такой конструктор: взять кого-то на драфте, потом найти опытных игроков, которые могут тянуть молодёжь. Это модель «Оклахомы», которая показала, что можно таким способом через несколько лет прийти к чемпионству, – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

