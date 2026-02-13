Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Кущенко оценил шансы Егора Дёмина попасть в символические сборные новичков НБА

Сергей Кущенко оценил шансы Егора Дёмина попасть в символические сборные новичков НБА
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о шансах разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина попасть в одну из символических сборных новичков по итогам нынешнего сезона НБА.

– Как думаете, Егор сможет попасть в символическую сборную новичков по итогам сезона? Или положение «Бруклина» негативно сказывается на его шансах?
– Это очень хороший вопрос. «Бруклин» даёт развиваться абсолютно всем игрокам. Поэтому роль Егора, конечно, может меняться от игры к игре. Мы видим, что он может решать игровые эпизоды, принимать правильные решения, не боится вызовов и показывает очень зрелую игру. Может быть, пока не на обеих сторонах площадки получается, но это связано только с тем, что он ещё не в той физической форме, которая необходима для игры в защите. Если бы в системе «Бруклина» было меньше молодых игроков, то они, наверное, имели бы больше опций для своего развития.

Но «Нетс» выбирают идею, где нужно воспитать трёх-четырёх ребят, поднять им стоимость и попробовать куда-то обменять. Это такой конструктор: взять кого-то на драфте, потом найти опытных игроков, которые могут тянуть молодёжь. Это модель «Оклахомы», которая показала, что можно таким способом через несколько лет прийти к чемпионству, – сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Матча восходящих звёзд, где отразит все ключевые события.

Материалы по теме
Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА. LIVE!
Live
Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА. LIVE!

Путь Егора Дёмина в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android