Текстовая онлайн-трансляция Матча восходящих звёзд НБА начнётся в 4:00 мск

В ночь на 14 февраля мск в Лос-Анджелесе (США) состоится Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Участие в мероприятии примет российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин.

Матч восходящих звёзд североамериканской лиги стартует ориентировочно в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт его текстовую онлайн-трансляцию, которая начнётся в 4:00 мск.

Напомним, Дёмин станет третьим россиянином в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которого приглашали на подобную встречу. До Егора в ней участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед.

Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз: