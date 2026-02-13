Скидки
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Текстовая онлайн-трансляция Матча восходящих звёзд НБА начнётся в 4:00 мск

В ночь на 14 февраля мск в Лос-Анджелесе (США) состоится Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Участие в мероприятии примет российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин.

Матч восходящих звёзд североамериканской лиги стартует ориентировочно в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт его текстовую онлайн-трансляцию, которая начнётся в 4:00 мск.

Напомним, Дёмин станет третьим россиянином в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которого приглашали на подобную встречу. До Егора в ней участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед.

Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА. LIVE!
Live
Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз:

