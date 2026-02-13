«Много конины». Алексей Швед рассказал, какие блюда татарской кухни он попробовал

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед рассказал, какие блюда татарской кухни уже успел попробовать.

— Удалось уже погулять по Казани? Попробовать знаменитую татарскую кухню?

— Конечно, походил по городу, не так много времени есть на прогулки, много тренируемся, но я прогулялся по центру с семьёй, ели эчпочмаки, разумеется, чак-чак, кыстыбый, пробовали много разной конины. Можно сказать, что всю татарстанскую кухню успел попробовать.

— Что больше всего тогда вам понравилось?

— Всё понравилось, мне нравится необычная кухня, я стараюсь пробовать разное, – сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Швед подписал контракт с казанской командой на два месяца в начале ноября прошлого года. В конце декабря спортсмен продлил контракт до конца сезона-2025/2026.

