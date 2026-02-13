Скидки
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
Матч-центр:
Баскетбол

«Время не обманешь». Алексей Швед высказался о российских ветеранах

Комментарии

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед высказался о поколении российских баскетболистов, выступавших на Олимпийских играх – 2012 в Лондоне (Великобритания).

— До сих пор на элитном уровне держится поколение Лондона-2012 — в МБА-МАИ играет Евгений Воронов, в «Зените» – Андрей Воронцевич. Это сила ветеранов или недостаток мастерства молодых?
— Я хорошо знаю и Евгения Воронова, и Андрея Воронцевича, они также очень серьёзно относятся к тренировкам, работе над собой, контролю над своим телом вне тренировок. Сильные игроки, но сейчас ребята всё равно не такого уровня, как были раньше. Время не обманешь, если вспоминать. Ещё и до нас – Виктор Хряпа, Андрей Кириленко, Сергей Моня — это был крутой костяк, сильнейшие ребята, отличная команда в сборной была. И мы завоевали первые медали на Олимпиаде. Часто вспоминаем Лондон, держим связь, это нас объединяет, – сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На Олимпиаде в Лондоне сборная России взяла бронзовые медали.

Читайте интервью с разыгрывающим УНИКСа Алексеем Шведом на «Чемпионате».
Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:

Комментарии
