Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Алексей Швед высказался об уехавшем в США Кирилле Елатонцеве

Комментарии

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед поделился мнением о центровом Университета Оклахомы в NCAA Кирилле Елатонцеве, а также рассказал, над чем следует работать молодым баскетболистам для успеха.

— В текущем поколении, помимо Беленицкого, стоит выделить, пожалуй, Кирилла Елатонцева. Видите потенциал у молодых ребят?
— Кирилл может хорошо играть и в нападении, и в защите, стал получше бросок. Я знаю, что он много тренируется, работает отдельно над этим компонентом. Конечно, у всех есть шанс. Главное — ответственный подход ко всему, вера в себя. Это самое главное в принципе.

Многие игроки не работают вообще над своей психологией, уверены, что надо просто тренироваться — и всё будет получаться. Надо и накачивать мышцы, и развивать интеллект. Это не менее важно, – сказал Швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Сообщение Дёмину перед НБА, переход в УНИКС и российские ветераны. Откровенный Швед
Эксклюзив
Илья Ермаков готовится к сезону в NCAA:

