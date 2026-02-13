Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Йокич обошёл Дончича

НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Йокич обошёл Дончича
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной лиги (НБА) обновила рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Главным претендентом на награду в настоящий момент является канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер». На второе место вернулся центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. А разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич опустился на третью строчку.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 30 января:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»)
4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)
10. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

Материалы по теме
НБА увидела историю. Леброн Джеймс доказал, что в 41 можно удивлять — причём сильно!
Видео
НБА увидела историю. Леброн Джеймс доказал, что в 41 можно удивлять — причём сильно!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android