НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Йокич обошёл Дончича

Пресс-служба Национальной баскетбольной лиги (НБА) обновила рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Главным претендентом на награду в настоящий момент является канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер». На второе место вернулся центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. А разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич опустился на третью строчку.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 30 января:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»)

4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)

5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)

10. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).