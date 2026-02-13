Скидки
Аналитики Bleacher Report переизбрали игроков драфта НБА — 2025 в новые команды

Комментарии

Аналитики Bleacher Report представили версию редрафта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором перераспределили баскетболистов в другие клубы с учётом текущего уровня игроков.

Редрафт-2025 по версии Bleacher Report:

1. Купер Флэгг, «Даллас Маверикс».
2. Кон Нуппель, «Сан-Антонио Спёрс».
3. Ви Джей Эджкомб, «Филадельфия Сиксерс».
4. Дилан Харпер, «Шарлотт Хорнетс».
5. Седрик Кауард, «Юта Джаз».
6. Эйс Бэйли, «Вашингтон Уизардс».
7. Дерик Куин, «Нью-Орлеан Пеликанс».
8. Егор Дёмин, «Бруклин Нетс».
9. Тре Джонсон, «Торонто Рэпторс».
10. Джеремая Фирс, «Финикс Санз».
11. Коллин Мюррей-Бойлс, «Мемфис Гриззлиз».
12. Хаман Малуач, «Чикаго Буллз».
13. Каспарас Якуционис, «Нью-Орлеан Пеликанс».
14. Картер Брайант, «Сан-Антонио Спёрс».

