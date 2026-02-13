Аналитики Bleacher Report переизбрали игроков драфта НБА — 2025 в новые команды

Аналитики Bleacher Report представили версию редрафта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором перераспределили баскетболистов в другие клубы с учётом текущего уровня игроков.

Редрафт-2025 по версии Bleacher Report:

1. Купер Флэгг, «Даллас Маверикс».

2. Кон Нуппель, «Сан-Антонио Спёрс».

3. Ви Джей Эджкомб, «Филадельфия Сиксерс».

4. Дилан Харпер, «Шарлотт Хорнетс».

5. Седрик Кауард, «Юта Джаз».

6. Эйс Бэйли, «Вашингтон Уизардс».

7. Дерик Куин, «Нью-Орлеан Пеликанс».

8. Егор Дёмин, «Бруклин Нетс».

9. Тре Джонсон, «Торонто Рэпторс».

10. Джеремая Фирс, «Финикс Санз».

11. Коллин Мюррей-Бойлс, «Мемфис Гриззлиз».

12. Хаман Малуач, «Чикаго Буллз».

13. Каспарас Якуционис, «Нью-Орлеан Пеликанс».

14. Картер Брайант, «Сан-Антонио Спёрс».