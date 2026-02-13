Скидки
Баскетбол

«Монако» отказано в финансовой помощи из-за закона 1901 года — Basket News

«Монако» отказано в финансовой помощи из-за закона 1901 года — Basket News
Комментарии

Французская профессиональная баскетбольная лига (LNB) не сможет предоставить «Монако» финансовый аванс в размере € 500 тыс., несмотря на ранее рассматривавшуюся возможность. Юридической причиной отказа стал закон о некоммерческих организациях Франции от 1901 года, в соответствии с которым функционирует лига. Он не позволяет выдавать заёмные средства. Об этом сообщает Basket News.

Согласно изданию, аванс планировался как временная мера для поддержки игроков, которые не получали зарплату несколько недель, и должен был предотвратить потенциальную забастовку баскетболистов перед воскресным матчем в Шалоне.

Хотя финансирование не будет выделено, лига продолжает участвовать в урегулировании ситуации. Во вторник, 10 февраля, состоялась видеоконференция с участием игроков «Монако», главного тренера Вассилиса Спанулиса, а также президента и исполнительного директора LNB. Игроки получили определённые финансовые гарантии, детали которых не разглашаются.

Финансовое положение клуба остаётся напряжённым: дефицит бюджета оценивается почти в € 15 млн. Судебное заседание по вопросу платёжеспособности «Монако» состоится 6 марта. На нём будет определена необходимость возможного поглощения клуба княжеством.

