«Он находится на пике уже 23 года». Редик — о Леброне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Джей Джей Редик с восхищением высказался в адрес 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера «озёрников» соотечественника Леброна Джеймса после того, как тот оформил трипл-дабл (28+10+12) в матче с «Даллас Маверикс». Встреча завершилась со счётом 124:104.

«Я не воспринимаю как должное то, насколько Леброн хорош. Я вижу это каждый день. Но ещё более примечательно то, насколько ему небезразлично, что Джеймс делает на 23-м году своей карьеры, несмотря на все свои достижения. По сути, пик Леброна длится уже 23 года», — приводит слова Редика портал Hoopshype.