Баскетбол

«Он находится на пике уже 23 года». Редик — о Леброне

«Он находится на пике уже 23 года». Редик — о Леброне
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Джей Джей Редик с восхищением высказался в адрес 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера «озёрников» соотечественника Леброна Джеймса после того, как тот оформил трипл-дабл (28+10+12) в матче с «Даллас Маверикс». Встреча завершилась со счётом 124:104.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 18, Хэйс - 16, Ларэвиа - 11, Кеннард - 9, Смарт - 9, Вандербилт - 5, Клебер - 5, Тьеро - 2, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Даллас Маверикс: Кристи - 19, Маршалл - 19, Вашингтон - 18, Уильямс - 17, Томпсон - 9, Миддлтон - 8, Багли III - 7, Джонс - 3, Пауэлл - 2, Гэффорд - 2, Джонсон, Мартин

«Я не воспринимаю как должное то, насколько Леброн хорош. Я вижу это каждый день. Но ещё более примечательно то, насколько ему небезразлично, что Джеймс делает на 23-м году своей карьеры, несмотря на все свои достижения. По сути, пик Леброна длится уже 23 года», — приводит слова Редика портал Hoopshype.

