Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
«Торонто» отчислил Криса Пола через девять дней после обмена из «Клипперс» — Чарания

Комментарии

40-летний разыгрывающий защитник американец Крис Пол был отчислен из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс», куда попал из «Лос-Анджелес Клипперс» после многостороннего обмена, который состоялся 4 февраля. Об этом сообщил авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне североамериканской организации Крис принял участие в 16 встречах. В среднем за игру Пол набирает 2,9 очка, делает 1,8 подбора, а также отдаёт 3,4 передачи. Американец является 12-кратным участником Матча всех звёзд НБА. В лиге Крис играет с 2005 года.

