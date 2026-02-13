40-летний Крис Пол объявил о завершении карьеры в баскетболе

40-летний разыгрывающий защитник американец Крис Пол объявил, что завершает карьеру в профессиональном баскетболе.

«Вот и всё! После более чем 21 года я ухожу из баскетбола. Пока я пишу эти строки, мне сложно понять, что я чувствую, но в кои-то веки — большинство людей удивились бы — у меня нет ответа, ха-ха! Но в основном я испытываю огромную радость и благодарность! Хотя моя карьера в качестве «игрока НБА» подошла к концу, баскетбол навсегда останется частью моей жизни. Я провёл в НБА больше половины своей жизни, почти три десятилетия. Даже странно это говорить! Зарабатывать на жизнь баскетболом — невероятное счастье, но оно сопряжено с большой ответственностью. Я принял всё, что с этим связано. И хорошее, и плохое. Я всю жизнь учусь, а лидерство — это тяжело и не для слабаков. Кому-то ты понравишься, а кому-то нет. Но цель всегда была одна, и мои намерения всегда были искренними (чёрт, я люблю соревноваться!)», — написал Пол на своей странице в социальной сети.