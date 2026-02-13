Скидки
Партизан Белград — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:30 Мск
Матч-центр:
Баскетбол

Крис Пол завершил карьеру пятым в истории НБА по заработкам

Комментарии

40-летний разыгрывающий защитник американец Крис Пол объявил о завершении карьеры в НБА. За 20 с лишним сезонов он заработал на паркете более $ 408 млн, что является пятым результатом в истории лиги. Об этом сообщает сооснователь и главный редактор сайта Spotrac Майкл Джиннитти в социальных сетях.

Лидеры НБА по заработкам за карьеру:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 581 млн.
2. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $ 501 млн.
3. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 470 млн.
4. Джеймс Харден («Кливленд Кавальерс») — $ 411 млн.
5. Крис Пол — $ 408 млн.

Американец является 12-кратным участником Матча всех звёзд НБА и двукратным чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США. В лиге Крис играл с 2005 года, будучи выбранным командой «Нью-Орлеан Пеликанс» под четвёртым номером на драфте НБА.

