Остин Ривз: Леброн борется со временем лучше, чем кто-либо. Он всё ещё один из лучших

27-летний атакующий защитник клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз лестно высказался в адрес одноклубника, а также четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Леброна Джеймса.

«Он борется со временем лучше, чем кто-либо другой… Леброн по-прежнему один из лучших игроков в НБА. Он не просто так стал участником Матча всех звёзд. Если кто-то в баскетбольном мире и имеет право иногда вставать не с той ноги, то Джеймсу это, вероятно, сойдёт с рук», — приводит слова Ривза портал Hoopshype.

Ранее стало известно, что Леброн покорил достижение, которое за всю историю «Лейкерс» было лишь у Мэджика Джонсона.