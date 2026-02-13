Хорватский игрок НБА вспомнил, как Леброн поразил его своей поддержкой на старте карьеры

28-летний центровой «Индианы Пэйсерс» Ивица Зубац рассказал о первой встрече с 41-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Леброном Джеймсом.

«Я играл с Леброном всего полсезона. Это было замечательно. Честно говоря, то, как Джеймс относился ко мне и к нам, было великолепно. Впервые я встретил его, когда только вернулся с отборочных игр. После этого я вернулся в Лос-Анджелес. А мне всегда хотелось быть первым в зале. Поэтому я решил прийти раньше остальных. Захожу, а Леброн уже качается. Увидев меня, он крикнул: «Зууу!» Брон подошёл ко мне и спросил, обнимая: «Как прошли отборочные игры?» Он смотрел их все. Это произвело впечатление — ему действительно было не всё равно.

Так и осталось. Первые два месяца я не играл. Потом, когда начал, мы сыграли, может быть, пять встреч вместе. А затем Леброн травмировался. Эти пять матчей с ним прошли легко, даже не представляете насколько. Просто удивительно», — приводит слова Зубаца портал Hoopshype.