Главная Баскетбол Новости

Агент Ражнатович раскритиковал дисквалификацию игрока «Партизана» Осетковски

Комментарии

Известный баскетбольный агент Мишко Ражнатович выступил с резкой критикой в адрес Испанского антидопингового агентства (CELAD) после того, как его клиент Дилан Осетковски получил годовую дисквалификацию.

Осетковски сдал положительный тест на наркотики в 2023 году, выступая за «Уникаху», что позже заблокировало его переход в «Барселону». В текущем сезоне 29-летний форвард «Партизана» набирал в среднем 6,7 очка и 2,6 подбора в 25 матчах Евролиги.

По словам Ражнатовича, 5 июня 2025 года CELAD вынесло решение о прекращении производства по делу Осетковски, и с тех пор ни игрок, ни его испанский адвокат не получали никаких уведомлений о возобновлении процесса.

«Сегодня было доставлено новое решение, датированное 19 декабря 2025 года, с совершенно новым номером, накладывающее на игрока 12-месячную дисквалификацию. Мы более чем шокированы вынесением решения по делу, о котором игрок не имел никакого понятия.

В дополнение к полной непонятности этой процедуры со стороны испанского антидопингового агентства мне ещё более непонятно, что решение, принятое 19 декабря, доставляется и вводится в действие почти два месяца спустя — и именно в день матча с испанскими чемпионами.

К сожалению, даже положительный исход не сможет компенсировать отсутствие игрока в сегодняшней встрече и в дерби АБА лиги в эти выходные», — приводит слова Ражнатовича издание Basket News.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
13 февраля 2026, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
4-я четверть
71 : 74
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Вашингтон, Бошнякович, Мияилович, Покушевски, Браун, Раданов, Бонга, Лакич, Джекири, Фернанду, Калатес
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
