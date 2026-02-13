Агент Ражнатович раскритиковал дисквалификацию игрока «Партизана» Осетковски

Известный баскетбольный агент Мишко Ражнатович выступил с резкой критикой в адрес Испанского антидопингового агентства (CELAD) после того, как его клиент Дилан Осетковски получил годовую дисквалификацию.

Осетковски сдал положительный тест на наркотики в 2023 году, выступая за «Уникаху», что позже заблокировало его переход в «Барселону». В текущем сезоне 29-летний форвард «Партизана» набирал в среднем 6,7 очка и 2,6 подбора в 25 матчах Евролиги.

По словам Ражнатовича, 5 июня 2025 года CELAD вынесло решение о прекращении производства по делу Осетковски, и с тех пор ни игрок, ни его испанский адвокат не получали никаких уведомлений о возобновлении процесса.

«Сегодня было доставлено новое решение, датированное 19 декабря 2025 года, с совершенно новым номером, накладывающее на игрока 12-месячную дисквалификацию. Мы более чем шокированы вынесением решения по делу, о котором игрок не имел никакого понятия.

В дополнение к полной непонятности этой процедуры со стороны испанского антидопингового агентства мне ещё более непонятно, что решение, принятое 19 декабря, доставляется и вводится в действие почти два месяца спустя — и именно в день матча с испанскими чемпионами.

К сожалению, даже положительный исход не сможет компенсировать отсутствие игрока в сегодняшней встрече и в дерби АБА лиги в эти выходные», — приводит слова Ражнатовича издание Basket News.