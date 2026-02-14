«Реал» Мадрид прервал серию из трёх поражений в матче с «Партизаном»

В ночь на 14 февраля в Белграде (Сербия) завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Партизан» принимал испанский «Реал» Мадрид. Сербские баскетболисты со счётом 73:77 (19:20, 14:23, 28:19; 12:15) уступили представителям Испании, которые прервали свою трёхматчевую серию поражений.

Лучшим в составе хозяев стал ангольский центровой Бруно Фернанду. Он принёс команде 12 очков, сделал восемь подборов, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+22».

В составе испанского коллектива лучшим стал американский защитник Трей Лайлз. За время игры он заработал 14 очков, сделал четыре подбора, две передачи, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+20».