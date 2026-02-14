Скидки
Партизан — Реал Мадрид, результат матча 13 февраля 2026, счёт 73:77, Евролига-2025/2026

«Реал» Мадрид прервал серию из трёх поражений в матче с «Партизаном»
Комментарии

В ночь на 14 февраля в Белграде (Сербия) завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Партизан» принимал испанский «Реал» Мадрид. Сербские баскетболисты со счётом 73:77 (19:20, 14:23, 28:19; 12:15) уступили представителям Испании, которые прервали свою трёхматчевую серию поражений.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
13 февраля 2026, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
73 : 77
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Вашингтон, Бошнякович, Мияилович, Покушевски, Браун, Раданов, Бонга, Лакич, Джекири, Фернанду, Калатес
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень

Лучшим в составе хозяев стал ангольский центровой Бруно Фернанду. Он принёс команде 12 очков, сделал восемь подборов, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+22».

В составе испанского коллектива лучшим стал американский защитник Трей Лайлз. За время игры он заработал 14 очков, сделал четыре подбора, две передачи, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+20».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
