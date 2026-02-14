Дабл-дабл Эрнангомеса не помог «Панатинаикосу» победить «Фенербахче» в матче Евролиги

13 февраля состоялся матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и турецким «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 85:83 (25:19, 16:23, 15:20, 29:21) в пользу клуба из Стамбула.

Наиболее результативным игроком в составе турецкой команды стал 25-летний лёгкий форвард Тарик Биберович, представляющий Боснию и Герцеговину и Турцию. В ходе встречи он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и совершил две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал 30-летний испанский форвард Хуанчо Эрнангомес. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 18 очков и совершить 12 подборов. Кроме того, Хуанчо сделал два перехвата.