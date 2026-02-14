Скидки
Дабл-дабл Эрнангомеса не помог «Панатинаикосу» победить «Фенербахче» в матче Евролиги

13 февраля состоялся матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и турецким «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 85:83 (25:19, 16:23, 15:20, 29:21) в пользу клуба из Стамбула.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
13 февраля 2026, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
83 : 85
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Колсон, Берч

Наиболее результативным игроком в составе турецкой команды стал 25-летний лёгкий форвард Тарик Биберович, представляющий Боснию и Герцеговину и Турцию. В ходе встречи он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и совершил две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал 30-летний испанский форвард Хуанчо Эрнангомес. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 18 очков и совершить 12 подборов. Кроме того, Хуанчо сделал два перехвата.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
