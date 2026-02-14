Евролига: результаты матчей 13 февраля

В ночь с 13 на 14 февраля в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 13 февраля:

«Жальгирис» — «Хапоэль» Тель-Авив — 93:82;

«Монако» — «Баскония» — 102:92;

«Панатинаикос» — «Фенербахче» — 83:85;

«Партизан» — «Реал» Мадрид — 73:77;

«Олимпия» — «Дубай» — 78:96.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Фенербахче», одержавший 20 побед при семи поражениях. На втором месте располагается «Олимпиакос», на счету которого 18 побед при девяти поражениях. Топ-3 замыкает «Валенсия» (18 побед при 10 поражениях).