Сильвер — о завершении карьеры Криса Пола: один из величайших разыгрывающих в истории НБА

Сильвер — о завершении карьеры Криса Пола: один из величайших разыгрывающих в истории НБА
Комментарии

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с официальным заявлением в связи с завершением карьеры Криса Пола после 21 сезона в лиге.

«После 21 выдающегося сезона Крис Пол завершает карьеру как один из величайших разыгрывающих в истории НБА и настоящий хранитель нашего спорта. С самого первого дня в лиге Крис отличался умным плеймейкингом, элитной конкурентоспособностью и напряжённой трудовой этикой. Он также вложил огромное количество времени и энергии в свою роль президента Ассоциации игроков, предлагая вдумчивые и принципиальные подходы к укреплению нашей игры и нашего бизнеса. Его лидерство в интересах игроков сыграло ключевую роль в переговорах по коллективным соглашениям, в проведении лиги через пандемию, в решении важных социальных вопросов и во многом другом.

От имени НБА я поздравляю Криса с невероятной карьерой и благодарю его за дружбу, партнёрство и огромный вклад в нашу игру», — приводит слова Сильвера пресс-служба лиги.

Комментарии
