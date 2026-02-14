33% читателей «Чемпионата» ждут хайлайтов от Дёмина на Rising Stars, 31% — его провала

Сегодня, 14 февраля, состоится Турнир восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (Rising Stars), в котором примет участие 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, выступающий за команду под руководством Винса Картера.

Ранее «Чемпионат» провёл опрос среди своих читателей, предложив выбрать, чего они ожидают от выступления Дёмина на этом мероприятии. 33,4% участников опроса считают, что Егор сможет порадовать болельщиков эффектным хайлайтом. В то же время 31,6% респондентов выразили мнение, что россиянин может неудачно сыграть в турнире.

Если у вас не открывается опрос, он доступен по ссылке.

Остальные голоса распределились следующим образом: 18,5% ожидают победы команды Дёмина, а 16,4% надеются, что баскетболист получит звание MVP. Отметим, что «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Матча восходящих звёзд.