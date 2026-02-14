Скидки
Дёмин стал третьим участником в истории Матча восходящих звёзд НБА среди россиян

Комментарии

В настоящий момент в Лос-Анджелесе (США) проходит Турнир восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), участие в котором принимает 19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча, где отражает все основные события.

Отметим, что Егор стал третьим россиянином в истории НБА, которого приглашали на подобный матч. До Дёмина участие в нём принимали лишь Андрей Кириленко и Алексей Швед.

Напомним, Дёмин выступает в составе команды Винса Картера. Также наставниками молодёжных команд в Матче восходящих звёзд являются Кармело Энтони, и Трэйси Макгрэди, а коллективом игроков G-лиги руководит Остин Риверс. Все четыре команды принимают участие в мини-турнире.

