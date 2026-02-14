Скидки
Команда Дёмина на Турнире восходящих звёзд НБА одержала первую победу, у Егора — 2+2+2

В настоящее время проходит Турнир восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором соревнуются четыре команды под руководством Винса Картера, Трэйси Макгрэди, Кармело Энтони и Остина Риверса (G-лига).

В турнире принимают участие новички и игроки второго года НБА. В первом полуфинальном матче команда Кармело Энтони обыграла команду G-лиги со счётом 40:34. Во втором полуфинале встретились команды Картера, где играет 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, и Макгрэди.

Победу одержала команда Картера — 41:36. В финале команда Картера встретится с коллективом Кармело Энтони. В первой игре Егор Дёмин набрал два очка, сделал два подбора и отдал две передачи за почти девять минут игрового времени.

Егор Дёмин выступил на Турнире восходящих звёзд НБА. И забрал трофей!
Егор Дёмин выступил на Турнире восходящих звёзд НБА. И забрал трофей!
