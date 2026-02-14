Егор Дёмин сыграл на Турнире восходящих звёзд НБА и в сумме набрал четыре очка

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сыграл на Матче восходящих звёзд НБА и в сумме набрал четыре очка по ходу мини-турнира.

В турнире принимали участие четыре коллектива. Дёмин выступал за команду Винса Картера. В полуфинальном матче состав с россиянином обыграл команду Трэйси Макгрэди со счётом 41:36. В финале команда Картера встречалась с парнями, которыми руководил Кармело Энтони.

Команда с Дёминым в составе одержала победу над соперником в финале со счётом 25:24. Решающие очки в матче набрал защитник Ви Джей Эджкомб, реализовавший два штрафных. Эджкомб стал MVP Матча восходящих звёзд НБА.