Команда Егора Дёмина одержала победу на Турнире восходящих звёзд НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выступал за команду Винса Картера на Турнире восходящих звёзд НБА, которая одержала победу в соревновании.

В турнире принимали участие четыре команды. В полуфинале состав с Дёминым обыграл команду Трэйси Макгрэди со счётом 41:36. В финале подопечным Картера противостоял состав, которым руководил Кармело Энтони.

В финале команда Картера одержала победу с результатом 25:24. Решающие очки в матче набрал защитник Ви Джей Эджкомб, реализовавший два штрафных. Эджкомб стал MVP Турнира восходящих звёзд НБА.

19-летний Дёмин набрал четыре очка в Турнире восходящих звёзд НБА.