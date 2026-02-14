Скидки
Команда Егора Дёмина одержала победу на Турнире восходящих звёзд НБА

Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выступал за команду Винса Картера на Турнире восходящих звёзд НБА, которая одержала победу в соревновании.

В турнире принимали участие четыре команды. В полуфинале состав с Дёминым обыграл команду Трэйси Макгрэди со счётом 41:36. В финале подопечным Картера противостоял состав, которым руководил Кармело Энтони.

В финале команда Картера одержала победу с результатом 25:24. Решающие очки в матче набрал защитник Ви Джей Эджкомб, реализовавший два штрафных. Эджкомб стал MVP Турнира восходящих звёзд НБА.
19-летний Дёмин набрал четыре очка в Турнире восходящих звёзд НБА.

