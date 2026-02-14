Скидки
Фото: Егор Дёмин и Винс Картер с трофеем Турнира восходящих звёзд НБА

Фото: Егор Дёмин и Винс Картер с трофеем Турнира восходящих звёзд НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сыграл на Турнире восходящих звёзд НБА, который проходил в этом году в Лос-Анджелесе. В составе команды Винса Картера россиянин стал победителем этого соревнования. Тренер и игрок сделали совместное фото с трофеем.

Винс Картер и Егор Дёмин

Винс Картер и Егор Дёмин

Фото: https://x.com/BrooklynNets

В турнире принимали участие четыре команды. В полуфинале состав с Дёминым обыграл команду Трэйси Макгрэди со счётом 41:36. В финале подопечным Картера противостоял состав, которым руководил Кармело Энтони.

Победа с минимальным преимуществом 25:24 ушла в актив команды Картера. Дёмин по ходу турнира набрал четыре очка. MVP Турнира восходящих звёзд стал Ви Джей Эджкомб.

